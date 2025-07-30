Türkiye, Ukrayna'yı 3-1 Yendi

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.
Avsallar Hokey Sahası'nda devam eden organizasyonun ikinci gününde Türkiye, Ukrayna ile karşılaştı.
Milliler, Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonadaki ikinci maçını da kazandı. Günün diğer maçında ise Lüksemburg, Macaristan'ı 2-1 yendi.
Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg'un mücadele ettiği şampiyonada 1 Ağustos Cuma günü Türkiye-Macaristan ve Ukrayna-Lüksemburg maçları oynanacak.
Organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
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