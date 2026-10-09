Türkiye'yi Rotterdam'daki artistik cimnastik şampiyonasında 7 sporcu temsil edecek - Son Dakika
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Türkiye'yi Rotterdam'daki artistik cimnastik şampiyonasında 7 sporcu temsil edecek

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Türkiye Cimnastik Federasyonu, Rotterdam'da 17-25 Ekim'de düzenlenecek Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosunu açıkladı. Organizasyonda Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek.

Hollanda'da düzenlenecek Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu açıklandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Rotterdam kentinde 17-25 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda 7 milli sporcu yarışacak.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı, Kerem Şener, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Ceren Biner temsil edecek.

Kaynak: AA
Milli TakımTürkiyeDünyaSporSon Dakika

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