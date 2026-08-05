U-20 Kadın Güreş Milli Takımı Afyonkarahisar'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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U-20 Kadın Güreş Milli Takımı Afyonkarahisar'da Kamp Yapıyor

U-20 Kadın Güreş Milli Takımı Afyonkarahisar\'da Kamp Yapıyor
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U-20 Kadın Güreş Milli Takımı, Slovakya'daki şampiyona öncesinde Afyonkarahisar'da kamp yapıyor.

Slovakya'da düzenlenecek U-20 Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren U-20 Kadın Güreş Milli Takımı, kamp çalışmalarına Afyonkarahisar'da başladı.

Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına 26 milli sporcu katılıyor. Teknik Sorumlu Erdem Yiğit yönetimindeki kampta, milli takım antrenörleri Yakup Yağcı, Habip Halepli, Burcu Kebiç ve Münir Recep Aktaş ile masöz Dilan Kaya da görev alıyor. Milli sporcular, şampiyona öncesinde teknik, taktik ve kondisyon çalışmalarını yoğun bir program eşliğinde sürdürüyor.

Hazırlık kampı çerçevesinde Afyonkarahisar'da bulunan Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, Teknik Sorumlu Erdem Yiğit ve milli takım antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da devam eden kampın ardından Slovakya'da mindere çıkacak milli sporcuların, U-20 Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Slovakya, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U-20 Kadın Güreş Milli Takımı Afyonkarahisar'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: U-20 Kadın Güreş Milli Takımı Afyonkarahisar'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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