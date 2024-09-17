U16 Milli Takımı Şampiyon! - Son Dakika
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U16 Milli Takımı Şampiyon!

U16 Milli Takımı Şampiyon!

U16 Milli Takımı, Kayseri'de Danimarka'yı 4-2 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

17.09.2024 11:29
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U16 Milli Takımı, Kayseri'de düzenlenen dörtlü turnuva ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahalarında oynanan mücadelede Türkiye'nin gollerini 22 ile 45. dakikalarda Mustafa Duru, 37. dakikada Adnan Efe Fettahoğlu ve 48. dakikada Hasan Mert Tuncel atarken, Danimarka'nın gollerini 11. dakikada Malthe Mortensen ve 74. dakikada Omran Khatar kaydetti. Bu sonuçların ardından Türkiye U16 Milli Takımı, son maçlar öncesinde aldığı iki galibiyetle turnuvayı lider olarak bitirmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlılar Romanya, Danimarka ve Portekiz'in mücadele ettiği turnuvada şampiyon oldu. Son maçlar, 18 Eylül Çarşamba günü Türkiye-Portekiz ve Danimarka-Romanya arasında oynanacak.

Stat: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

Hakemler: Bekir Doğan, Emre Bayraktar, Ömer Faruk Sağır, Bekir Kahraman

Türkiye: Sadullah Yiğit Kabakuşak, Yağız Fikri Şen, Bilal Demirağ, Berke Yıldırı, (Ali Emir Esen dk.74), Vatan Karanfil, (Emirhan Ateş dk.46), Yaman Suakar, (Necati Oğulcan Yançel dk.14), Baran Yolaçan (Hasan Yakub İlçin dk.46), Adnan Efe Fettahoğlu (Dk.60 Ali Demirbilek), Mustafa Duru, (Ramazan Özçelik dk.46), Yiğit Metin Yumak, (Ada Yüzgeç dk.46), Hüseyin Şen, (Hasan Mert Tuncel dk.46)

Danimarka: Frederik Donslund, Malthe Mortensen, (Frederik Vestergaard dk.74), Raphael Canut Pedersen, (Christian Vedei dk.84), Felix Sommer, Elias Warming, (Rilke Thomsen dk.60), Elias Broberg, (Rasmus Andersen dk.74), Benjamin Stelman, (Jonathan Friis dk.60), Mads Jrgensen (Dk.60 Hector Lux Hoyrup), Ekene Chukwuani, (Mikkel Bro Hansen dk.74), Lukas Legaard, Omran Khatar (Benjamin Nicolaisen dk.84)

Goller: Mustafa Duru (dk.22 ve 45), Adnan Efe Fettahoğlu(dk.37), Hasan Mert Tuncel (dk.48) (Türkiye), Malthe Mortensen (dk.11), Omran Khatar (dk.74) (Danimarka) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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