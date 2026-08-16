U17 Kız Voleybol Takımı Finale Yükseldi
Türkiye, U17 Kızlar Dünya Şampiyonası yarı finalinde Tayvan'ı 3-0 yenerek finale çıktı.
TÜRKİYE 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Türkiye ile Tayvan karşı karşıya geldi. Milliler; 25-15, 25-22 ve 25-22'lik setler sonucunda rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, finalde 17 Ağustos Pazartesi günü saat 02.00'de ABD ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA
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