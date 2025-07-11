U19 Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

2025 FIVB U19 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda U19 Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi.
U19 Kadın Voleybol Milli Takımı, 2025 FIVB U19 Kadınlar Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Çin'i 3-1 (25-20, 23-25, 25-19, 25-9) mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milliler, yarı finalde yarın Bulgaristan- Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL
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