Üç büyüklerin Eric Bailly yarışı! Kulüpler, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı

Bu sezon Manchester United kadrosunda düşünülmeyen Eric Bailly, İstanbul'un devlerinin radarına girdi.

Gazeteci Jonas Hen Shrag'ın haberine göre Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ MASADA

AVRUPA'NIN GÜÇLÜ EKİPLERİ DE OYUNCUNUN PEŞİNDE

Shrag'ın edindiği bilgilere göre, Manchester United'da Eric Bailly'nin menajeri Michael N'Cho ile bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede, Bailly ile yolların ayrılmasına karar verildiği oyuncunun menajerine iletildi. Fildişi Sahili oyuncunun United ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor ve şu an en makul çözümün satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması olduğu belirtiliyor.

Yapılan görüşme sonrası Eric Bailly'nin menajeri Michael N'Cho, birçok takımla görüşmelere başladı. İstanbul'un devleri, 28 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması ile kadrolarına katmak istiyorlar. Türk takımlarının yanı sıra Bailly ile Fransa'dan Marsilya ve Monaco, İngiltere'den West Ham, İtalya'dan da Milan ve Roma'nın ilgilendikleri belirtiliyor.