Bu sezon Manchester United kadrosunda düşünülmeyen Eric Bailly, İstanbul'un devlerinin radarına girdi.
Gazeteci Jonas Hen Shrag'ın haberine göre Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Yapılan görüşme sonrası Eric Bailly'nin menajeri Michael N'Cho, birçok takımla görüşmelere başladı. İstanbul'un devleri, 28 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması ile kadrolarına katmak istiyorlar. Türk takımlarının yanı sıra Bailly ile Fransa'dan Marsilya ve Monaco, İngiltere'den West Ham, İtalya'dan da Milan ve Roma'nın ilgilendikleri belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Üç büyüklerin Eric Bailly yarışı! Kulüpler, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı - Son Dakika