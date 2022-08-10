Breidablik, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Breidablik, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

10.08.2022 18:04
Breidablik, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İzlanda ekibi Breidablik hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İzlanda ekibi Breidablik hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Oskar Thorvaldsson yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

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Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru Oskar Thorvaldsson: 'Şansımız çok az ama her zaman umut var' Oskar Thorvaldsson: 'Şansımız çok az ama her zaman umut var'
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Breidablik, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Breidablik, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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