Breidablik, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İzlanda ekibi Breidablik hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Oskar Thorvaldsson yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
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