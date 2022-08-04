Vaduz-Arabam.com Konyaspor - Son Dakika
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Vaduz-Arabam.com Konyaspor

04.08.2022 19:47
Vaduz-Arabam.com Konyaspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile Arabam.com Konyaspor arasındaki oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: RheinparkHakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile Arabam.com Konyaspor arasındaki oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Rheinpark

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet Demir

YORUMLAR
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Vaduz-Konyaspor maçına doğru - İlhan Palut Vaduz-Konyaspor maçına doğru - İlhan Palut Konyaspor Avrupa'da 15. randevusuna çıkıyor Konyaspor Avrupa'da 15. randevusuna çıkıyor
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vaduz-Arabam.com Konyaspor - Son Dakika

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