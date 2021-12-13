UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup maçlarının sona ermesiyle birlikte gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımın karşılaşacağı play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Play-off turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022, rövanş karşılaşmaları 24 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak.
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 12 puanla grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırmıştı. Play-off turunun tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın son 16 turunda rakibinin belli olacağı kura çekimi 25 Şubat 2021'de gerçekleşecek.
Grubunu ikinci sırada bitiren takımlardan; Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Betis, Dinamo Zagreb play-off turuna yükselen ekipler oldu.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Leipzig, Porto, Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla ve Zenit de kura çekiminde yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olimpiakos
Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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