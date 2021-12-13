UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Leipzig, Porto , Dortmund , Sheriff, Barcelona , Atalanta, Sevilla ve Zenit de kura çekiminde yer aldı.

Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!

Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi