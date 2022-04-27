UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı

27.04.2022 10:55
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı yarın başlıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı yarın başlıyor.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, yarı finalin ilk ayağındaki mücadeleler yarın oynanacak.

Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta yapılacağı turnuvada kupanın sahibi, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da final maçıyla belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:

Leicester City (İngiltere) - Roma (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa)

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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