UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 Austria Wien: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 Austria Wien: 1 (İlk yarı)

25.08.2022 21:00
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 Austria Wien: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Ezgjan Alioski'nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında Luan Peres'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Früchtl'da kaldı.

12. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda Braunöder'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Früchtl'ı aşarak ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Mauricio Lemos'ın ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

26. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda Ranftl meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

44. dakikada Diego Rossi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

45+1. dakikada 26 Ranftl'ın sağ taraftan kullandığı taçta ceza sahası içi sağında topla buluşan Fitz'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Martins kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Gil Manzano xx, Diego Barbero xx, Angel Rodriguez xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xx, Mauricio Lemos xx, Gustavo Henrique xx, Luan Peres xx, Ezgjan Alioski xx, Miguel Crespo xxx, İsmail Yüksek xxx, İrfan Can Kahveci xxx, Diego Rossi xxx, Serdar Dursun xxx

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, Lincoln, Miha Zajc, Filip Novak, Attila Szalai, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Austria Wien: Früchtl x, Koumetio x, Muehl x, Handl x, Martins x, Ranftl x, Braunöder x, Fischer x, Gruber x, Fitz x, Tabakovic x

Yedekler: Mirko Kos, Georg Teigl, Can Keleş, James Holland, Matteo Meisl, Aleksandar Jukic, Marco Djuricin, Romeo Vucic, Dario Kreiker

Teknik Direktör: Manfred Schmid

Goller: İsmail Yüksek (dk. 12), İrfan Can Kahveci (dk. 44) (Fenerbahçe), Martins (dk. 45+1) (Austria Wien)

Sarı kart: Martins (Austria Wien) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 Austria Wien: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 Austria Wien: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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