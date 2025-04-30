UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanacak. Yarı final ilk maçlarında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlarken, bir diğer İngiliz takımı Tottenham ise Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasında oynanacak ilk karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın

22.00 Athletic Bilbao - Manchester United

22.00 Tottenham - Bodo/Glimt - İSTANBUL