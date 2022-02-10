Üye Girişi
UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor! - Son Dakika

UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!

10.02.2022 12:27
UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalin final four usulüyle oynanması fikirlerinin olduğunu açıkladı. Ceferin, bu planın 2024-25 sezonundan önce yürürlüğe girme ihtimalinin olmadığını da ekledi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Final-Four formatı ekleniyor. UEFA Başkanı Ceferin, yarı final ve final maçlarının bu usulle oynatılması yönünde çalışmaları olduğunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! Tarihi de belli

"BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞTÜK"

Ceferin yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde NFL ve Super Bowl gibi final four usulü getirmek istediklerini belirterek, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler. Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor! - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:12 Lucescu, Portekiz-Türkiye maçı itirafı geldi! Sözleri adeta şifreydi
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement