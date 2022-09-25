UEFA, Halil Umut Meler'i Romanya-Bosna Hersek maçında görevlendirdi - Son Dakika
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UEFA, Halil Umut Meler'i Romanya-Bosna Hersek maçında görevlendirdi

25.09.2022 12:26
UEFA, Halil Umut Meler'i Romanya-Bosna Hersek maçında görevlendirdi

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e, Romanya ile Bosna Hersek takımları arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakasında görev verdi.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e, Romanya ile Bosna Hersek takımları arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakasında görev verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'deki Giulesti Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Halil Umut Meler'i Romanya-Bosna Hersek maçında görevlendirdi - Son Dakika

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