Yaşar Kemal Uğurlu'nun dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Romanya'nın başkenti Bükreş 'deki Giulesti Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UEFA, Halil Umut Meler'i Romanya-Bosna Hersek maçında görevlendirdi - Son Dakika

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