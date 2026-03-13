UEFA Güvenlik Toplantısı Bilbao'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Kupa Finalleri Güvenlik Toplantısı, 2025 ve 2026 finalleri için güvenlik hazırlıklarını ele aldı.

UEFA Kupa Finalleri Güvenlik Toplantısı, İspanya'nın Bilbao şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre toplantıda, 2025 yılında oynanan UEFA kupa finallerinde görev alan müsabaka güvenlik amirleri ile İstanbul'un da ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA kupa finallerinde yer alacak güvenlik amirleri ve federasyon yetkilileri bir araya geldi.

Toplantıya TFF adına Temsilciler Kurulu Başkanı ve UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi Şerafettin Bural ve TFF Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut'un yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü temsilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Esat Feryadi Gököz, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Başkomiser Settar Sayan, Başkomiser Adil Özaslan ve Polis Memuru Sabahattin Aslan katıldı.

Toplantıda 2025 yılında gerçekleştirilen UEFA kulüp finallerinin operasyonel süreçleri ele alınırken, UEFA 2026 kupa finali organizasyonlarında görev alacak ilgili federasyonlar ile güvenlik yetkilileri arasında bilgi paylaşımını güçlendirmek ve gelecek finaller için operasyonel hazırlıkları geliştirmek amacıyla bir platform da oluşturuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da, UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta, UEFA Konferans Ligi finali 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ise 23 Mayıs'ta Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:40:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.