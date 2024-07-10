UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Maç Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç oynandı.
Rövanş karşılaşmalarının 16-17 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün alınan sonuçlar şöyle:
Panevezys-HJK Helsinki: 3-0
Hamrun Spartans-Lincoln Red: 0-1
The New Saints-Decic Tuzi: 3-0
UE Santa Coloma-Ballkani: 1-2
Vikingur-Shamrock Rovers: 0-0
Virtus- Steaua Bükreş: 1-7
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