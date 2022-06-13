Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu müsabakaları 5-6 Temmuz ile 12-13 Temmuz tarihlerinde, 2. eleme turu maçları ise 19-20 Temmuz ile 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek - Son Dakika

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