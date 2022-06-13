UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek

13.06.2022 13:20
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak ve TSİ 13.00'de başlayacak kura çekimine 30 takım katılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu müsabakaları 5-6 Temmuz ile 12-13 Temmuz tarihlerinde, 2. eleme turu maçları ise 19-20 Temmuz ile 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı 2. eleme turu kuraları, 15 Haziran Çarşamba günü çekilecek.

Geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

YORUMLAR
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi Futbol: UEFA Uluslar Ligi Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek - Son Dakika
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