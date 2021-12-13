Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo karşı karşıya

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Lionel Messi'li PSG ile Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ın eşleşmesi, en dikkat çekici eşleşme oldu.

Son 16 turunun ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta oynanacak.Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde: Benfica - Real Madrid Villarreal - Manchester City Atletico Madrid - Bayern Münih Salzburg - LiverpoolInter - Ajax Sporting - Juventus Lille - Chelsea

PSG - Manchester United