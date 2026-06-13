Ufuk Sarıca, Erokspor\'da Eski Oyuncularıyla Buluştu

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde toplam 10 sezona yakın Karşıyaka'yı çalıştıran antrenör Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekipteki son döneminden oyuncularla yeni takımı Safiport Erokspor'da buluştu. Erokspor'a bu sezon öncesi Karşıyaka'dan Thomas Akyazılı ve Ozan Yılmaz'ı transfer eden Sarıca, yeni sezon arifesinde de eski öğrencilerinden vazgeçmedi. Erokspor'a önce Kaf-Kaf'ta iki farklı dönemde oyuncusu olan Petkimspor'dan Yunus Emre Sonsırma'yı aldıran Ufuk Sarıca, Errick McCollum ve James Webb'i de kadroya kattı.

Süper Lig'de 2022-2024 yılları arasında Sarıca'nın çalıştırdığı Kaf-Kaf'ta forma giyen, kulüpteki ana sponsor kriziyle 2024-25 sezonunda kadronun dağılmasıyla transfer olduğu Fenerbahçe'de EuroLeague şampiyonluğu yaşayan guard McCollum eski antenörüyle yeniden buluştu. Bu sezon eski takımlarından Galatasaray'da oynayan McCollum'un Türkiye'de Galatasaray, Anadolu Efes, Karşıyaka ve Fenerbahçe'den sonra beşinci durağı Erok oldu. ABD'li forvet James Webb de 2024'te Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Karşıyaka'da McCollum'la birlikte forma giymişti.