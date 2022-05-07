Uğur Dündar: "Fenerbahçe her saldırıdan alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır" - Son Dakika
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Uğur Dündar: "Fenerbahçe her saldırıdan alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır"

07.05.2022 10:52
Uğur Dündar: "Fenerbahçe her saldırıdan alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli camianın, yapılan tüm saldırılardan alnının akıyla güçlenerek çıkacağını ifade etti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli camianın, yapılan tüm saldırılardan alnının akıyla güçlenerek çıkacağını ifade etti.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar bir konuşma yaptı. Camianın girdiği tüm badirelerden alnının akıyla çıktığını belirten Dündar, "Fenerbahçe'nin ruhunda, karakterinde yılgınlığa asla yer yoktur. Çok iyi biliyoruz ki bundan önce olduğu gibi bundan sonrada camiamız her türlü tahrik girişimlerine, saldırılara maruz kalacaktır. Dünkü başarılı basın toplantısında Başkanımız Ali Koç'un altını çizerek vurguladığı gibi, bu girişimde bulunacaklar şunu çok iyi bilmelidir. Fenerbahçe bundan böyle her türlü saldırıya karşı birlik, bütünlük içinde kararlılıkla mücadele ederek alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır. Geçtiğimiz günlerde camiamıza karşı büyük bir provokasyon sergilenerek 2010-2011 şampiyonluk kupamız sorgulanmak istenmiş ve kulübümüzün simgesi gafillerce bir tüfek namlusunun üstüne yerleştirilerek takım otobüsümüzün azmettiricileri işaret edilmiştir. Kupamız hain fetönün kumpasına uğramış, takımına moral vermek için 10 Temmuz 2011 günü en zor şartlarda Topuk Yaylası'na varan ve antrenman sahasını dolduran Fenerbahçe taraftarının alın terindedir. Şaşkınlık içinde olup bitenleri izleyen, dağılmak yerine kenetlenen futbolcuların emekleri ve gözyaşlarındadır" dedi. - İSTANBUL

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Divan Kurulu, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğur Dündar: 'Fenerbahçe her saldırıdan alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır' - Son Dakika


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