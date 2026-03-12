Uğur Uçar: Daha Farklı Olabilirdik

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, " Son vuruşlarda eksikliklerimiz devam ediyor. Daha faklı bir skorla ayrılabilirdik" dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu Bolu deplasmanından 3 puanla döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Maç içindeki sakatlıkların kendilerini biraz zorladığını ve oyun aksiyonunda etkisiz kalmalarına neden olduğunu ifade eden Uçar, "Oyuncu değişiklikleri ile beraber çok fazla pozisyon yakaladık. Son vuruşlarda eksikliklerimiz devam ediyor. Daha faklı bir skorla ayrılabilirdik." diye konuştu.

Son dakikada attıkları golün kendilerini sevindirdiğini anlatan Uçar, 4 gün sonra oynayacakları Esenler Erokspor maçında da 3 puan almak için çalışacaklarını belirtti.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise karşılaşmanın her iki yarısının da birbirinden farklı şekilde geçtiğini dile getirdi.

İki takım için de sahadaki en önemli faktörün hakem olduğunu vurgulayan Kaya, "İki takım için de değişik değişik, kimsenin anlamadığı acayip acayip kararlar veren... Tabi böyle durumlarda kelimeleri iyi seçmek lazım. Böyle içeri girdiğimizde hakem konuşacağımıza rakibi konuşmamız lazım." dedi.

Kaya, ikinci yarıda rakipten daha iyi oynadıklarını kaydederek, "Golü de bulduk. Uzatma bölümü başlamadan son dakikada galibiyeti kaçıran taraf olduk. Uzatmada son saniyede golü yedik. Buna çok üzüldüm. Oyuncularım da çok üzüldü. Ben oyuncularımın yaptığı mücadeleden son derece memnunum." ifadelerini kullandı.