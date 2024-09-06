Uğur Yumuk'tan Paralimpik Oyunlarda 7. Olma Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Uğur Yumuk, erkekler 72 kiloda 7. oldu.
Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Uğur, 72 kiloda final müsabakasına çıktı.
İlk hakkında 180 kaldıran milli sporcu; ikinci hakkında 190, üçüncü hakkında ise 195 kiloda başarılı olamadı.
Milli sporcu 180 kiloyla finalde 7. sırayı alırken, altın madalyayı Malezyalı Bunyau Bonnie Gustin, gümüş madalyayı Çin'den Peng Hu, bronz madalyayı ise Meksika'dan Donato Telesca elde etti.
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