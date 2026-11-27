Ülker Gençler Ligi'nde kızlar ilk penceresini 8 maçla Altyapı Salonları'nda açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin kızlar kategorisinde ilk pencere, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları'nda oynanan 8 müsabakayla açıldı. İlk hafta karşılaşmalarının ardından ligde 2. hafta maçları yarın yapılacak.
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin kızlar kategorisinde ilk pencere mücadelesi, oynanan 8 maçla başladı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları'nda oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Eskişehir Çağdaş Kolejliler-Emlak Konut: 50-52
İstanbul Gençlikspor-TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler: 57-70
Nesibe Aydın-Galatasaray: 74-67
Adana Büyükşehir Belediyesi-BOTAŞ: 61-72
Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe: 67-50
TBF 15 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takım-OGM Ormanspor: 68-49
Melikgazi Basketbol-Turgutlu Belediyespor Ege Gelişim: 29-92
Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş: 67-58
Ligde 2. hafta maçları yarın yapılacak.
Kaynak: AA
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