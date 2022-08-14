MTB Cup Maraton Serisi tamamlandı - Son Dakika
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MTB Cup Maraton Serisi tamamlandı

14.08.2022 16:31
MTB Cup Maraton Serisi tamamlandı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya'da düzenlenen MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya'da düzenlenen MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandı. 110 kilometrelik zorlu parkurda 28 bisikletçinin kıyasıya rekabet ettiği yarışlarda elit erkeklerde Çekya'dan Lubomir Petrus, elit kadınlarda ise Katazına Sosna 1'inci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde heyecan devam ediyor. Sakarya MTB Kupası'nın ardından bugün de MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'nda pedallar şampiyonluk için çevrildi. Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara 9 ülkeden 28 sporcu katıldı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan ve Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'nin içinde bulunduğu toplam 110 kilometrelik zorlu parkur yine vadide son buldu.

Kıyasıya rekabette madalyalar sahiplerinin oldu

Bisiklet otoriteleri tarafından maraton yarışmaları arasında en üst kategori olarak gösterilen UCI Dağ Bisikleti Maraton Serisi'nde 19 erkek, 9 kadın sporcu yarıştı. Elit erkekler kategorisinde yarışan Çekyalı bisikletçi Lubomr Petru zorlu parkuru 1'inci olarak tamamladı. Ukraynalı Oleksandr Konıaıev 2'nci, İspanyol Vera Ramos Nelson ise 3'üncü oldu. Milli takım adına yarışan Abdülkadir Kelleci ise yarışı 4'üncü sırada noktaladı. Elit kadınlar kategorisinde de kıyasıya rekabet yaşandı. Litvanyalı Katazina Sosna 1'inciliği göğüsleyen isim oldu. Bosna Hersekli bisikletçi Leyla Tanovic 2'nci, Alman Stefanie Dohrn ise 3'üncü olarak yarışmayı tamamladı. Dereceye giren sporculara madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nevzat İnanç ve Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi takdim etti.

Heyecan devam edecek

12 Ağustos Cuma günü başlayan ve 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek Uluslararası Bisiklet Festivali'nde yarışlar ve diğer etkinlikler yine büyük bir ilgi ve heyecanla takip edilecek. Sakarya MTB Cup Night Race, Tour of Sakarya Yol Bisiklet Yarışı ve daha önce Türkiye'de hiç yapılmayan UCI Dağ Bisiklet Eliminatör Dünya Kupası olacak. 25-28 Ağustos tarihleri arasında da Demokrasi Meydanı'nda Sakarya EXPO gerçekleştirilecek. Burada şehrin sportif, yöresel ve sosyal özellikleri tanıtılacak. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Spor, Son Dakika

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