Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde açık su yüzme yarışına bin 600 sporcu katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde açık su yüzme yarışına bin 600 sporcu katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uluslararası Fethiye Spor Festivali\'nde açık su yüzme yarışına bin 600 sporcu katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamındaki açık su yüzme yarışına yaklaşık bin 600 sporcu katıldı. 400 yabancı sporcunun da katıldığı 6 kilometrelik yarışta erkeklerde Mark Shrom, kadınlarda Gülşah Günenç Eler birinci oldu.

Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında düzenlenen 6 kilometrelik Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı'na yaklaşık bin 600 sporcu katıldı. 400 yabancı sporcunun da yer aldığı yarışta erkeklerde Mark Shrom, kadınlarda ise Gülşah Günenç Eler birinci oldu.

Fethiye'de 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı, renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oldu. Kelebekler Vadisi sahilinden başlayan yarışta sporcular, güneşli havada 6 kilometrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Kelebekler Vadisi sahilinde yarışın startını Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ile protokol üyeleri verdi. Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor festin bu etkinliğine 400'ü yabancı uyruklu bin 600'e yakın sporcu katıldı. Katılımcılar çekişmeli ve zorlu 6 bin metrelik parkurda ter döktü. Sporcular güneşli ve güzel havadaki yarışmada 6 kilometrelik parkurda Ölüdeniz sahiline kulaç attılar. Kıyasıya bir mücadele gösteren sporcular heyecan dolu anlar yaşattı. Uluslararası Spor Fest Ölüdeniz açık su yüzme yarışlarında genel klasman erkeklerde Akdeniz Triatlon spor kulübü sporcusu Rus uyruklu Mark Shrom kadınlarda ise Milli ve Olimpik yüzücü Gülşah Günenç Eler birinci oldular. Dereceye girenlere ödülleri alkışlar arasında sunuldu.

"Önümüzdeki yıl daha güzelini hedefliyoruz"

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek katılımcıların memnuniyetinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Festivalin Kelebekler Vadisi etabıyla final niteliğinde bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Yiğit, yaklaşık bin 600 sporcuyu, bunların 400'ünü ise yabancı sporcuları Fethiye'de ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gelecek yıl organizasyonu daha geniş katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Yiğit, "İnşallah önümüzdeki sene daha iyisi, daha güzeli ve daha çok katılımlı bir organizasyonla bu organizasyonu devam ettiririz. Çünkü bu organizasyon artık Fethiye'ye mal olmuş. Fethiye'nin bir marka değeri. Onun için bugüne kadar katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
EtkinlikFethiyeTurizmSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor Yüzde 50’ye varan indirim başladı Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor BM sessiz kalmadı Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi
16:21
MHP konvoyunda kaza Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
16:20
Görenler gözlerine inanamıyor İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
15:58
Vincenzo Montella’dan duygusal veda
Vincenzo Montella'dan duygusal veda
15:49
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
15:36
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
14:58
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 16:36:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde açık su yüzme yarışına bin 600 sporcu katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei