Uluslararası Ultra Sümela Maratonu'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Ultra Sümela Maratonu tamamlandı. Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nin eşsiz doğasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve 17 ülkeden gelen 647 sporcu, 61K, 22K ve 10K parkurlarında mücadele etti.

Maratonun en zorlu etabı olan 61 kilometrelik parkurda erkeklerde Şakir Atmaca birinciliği elde ederken, Anton Kaytasev ikinci, Pete Harrison üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Nejla Eyrice birinci, Alev Karadağ ikinci ve Havva Muhcu üçüncü sırada yer aldı. 22 kilometre yarışında erkeklerde Tuncay Uzuner birinci, Seyfettin Boran ikinci ve Hasan Cansu üçüncü oldu. Kadınlarda Kübra Akçayoğlu birinciliği kazanırken, Gülden Akyıldız ikinci, Berna Köksal ise üçüncü sırayı aldı. 10 kilometre yarışında erkeklerde Denys Skulimovskyi birinci, Sabri Ay ikinci ve Ogün Bebek üçüncü olurken, kadınlarda Nilüfer Kemal Ogly birinci, Tuğba Akın ikinci ve Doğa Canik üçüncü oldu. - TRABZON