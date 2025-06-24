Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Kocaeli'de yapılacak

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, 26-29 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, dünyanın dört bir yanından gelen şampiyon güreşçilerin mücadele edeceği organizasyon, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takviminde yer alan turnuvada; grekoromen, kadınlar ve serbest stil olmak üzere üç kategoride rekabet yaşanacak.

Turnuvanın teknik toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek.