Ümit Akdağ, Beşiktaş'a transfer olarak A Milli Takım hedefine yaklaştığını söyledi - Son Dakika
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Ümit Akdağ, Beşiktaş'a transfer olarak A Milli Takım hedefine yaklaştığını söyledi

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Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, siyah-beyazlı takıma katılarak A Milli Futbol Takımı formasını giyme hayaline yaklaştığını belirtti. Romanya'dan milli davet aldığını ancak teşekkür ederek reddettiğini ifade eden Akdağ, hedefinin A Milli Takım olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, siyah-beyazlı takıma katılarak A Milli Futbol Takımı formasını giyme hayaline yaklaştığını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Ümit Akdağ, "Hedefim A Milli Takım forması giymek. Romanya'dan milli davet aldım ama kendilerine teşekkür ettim. Milli takım hedefime, Beşiktaş'a transfer olarak yaklaştığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini "hücuma katkı sağlayan savunma oyuncusu" olarak gördüğünü dile getiren siyah-beyazlı oyuncu, "Stoper olarak önceliğim defans. İlk hedef gol yememek. Oyun tarzım hücuma da yardımcı olmak. Öne paslar, topla çıkış yapmak özelliklerim arasında. Ofansif bir stoper olarak kendimi tanımlıyorum. Hücuma katkı sağlamaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Göztepe'de yaşadığı şampiyonluğun kendisi adına önemli olduğunu ifade eden Ümit, "Göztepe'ye gelmemin kariyerimin başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir sezon geçirdim orada ve şampiyon olduk. İlk sezonumda şampiyonluğa oynamak keyifliydi. Ağabeylerimden birçok şey öğrendim. Güzel bir tecrübeydi. Süper Lig'de kendini kanıtlamak ayrı bir şey. Bu transferin de bu şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbola başlangıcından da bahseden Beşiktaşlı oyuncu şunları kaydetti:

"Romanya'da doğdum. Futbola Steaua'da başladım. Ablalarımın üniversite eğitimi için İngiltere'ye taşınmıştık. Chelsea'de beni denemeye aldılar. İki sene orada oynadım. Tekniğimi İngiltere'de geliştirdim. Ufak yaşta on numara, ofansif oynuyorum, sonra altı numaraya geçtim. Londra'da antrenmanlara tek başıma gidip geliyordum. Bu nedenle erkenden olgunlaşmaya başladığımı düşünüyorum. Türkiye'de bütün statlarda oynadım. En güzel atmosfer Tüpraş Stadyumu'nda. Burada oynayacağım için heyecanlıyım. Tüpraş Stadyumu'nda oynadığım maçlarda atmosferden çok etkilenmiştim. Transfer netleştikten sonra ablamı aradım. Ablam çok duygulandı ve mutlu oldu. Formumun üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Yeni hocamızdan yeni şeyler öğreneceğim. Hemen adapte olup ağabeylerimden de bir şeyler öğrenerek daha iyi bir Ümit Akdağ göstermek istiyorum. İnşallah birlikte birçok kupa kazanıp şampiyon olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Akdağ, Beşiktaş'a transfer olarak A Milli Takım hedefine yaklaştığını söyledi - Son Dakika

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