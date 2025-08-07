Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bak, mesajında "Spor basınımızın değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ümit Aktan'a Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
