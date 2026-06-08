Ümit Kızlar Litvanya'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ümit Kızlar Litvanya'ya Hazırlanıyor

Ümit Kızlar Litvanya\'ya Hazırlanıyor
08.06.2026 12:15
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20 Yaş Altı Ümit Kız Basketbol Milli Takımı, Litvanya'daki Avrupa Şampiyonası için kamp yapıyor.

20 Yaş Altı Ümit Kız Basketbol Milli Takımı'nın, Litvanya'da düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sürüyor.

Litvanya'da 4-12 Temmuz'da yapılacak şampiyonanın hazırlıklarını başantrenör Tuğçe Canbaz yönetiminde Çanakkale'de bulunan Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren milli takım, İstanbul'da Slovenya ile yaptığı hazırlık maçından 61-55 mağlup ayrıldı.

Bu akşam Slovenya ile bir hazırlık maçı daha yapacak milliler, daha sonra Çanakkale'ye dönerek hazırlıklarına devam edecek.

Hazırlıklarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Canbaz, kamp sürecinin verimli geçtiğini ve 9 Haziran'da tekrar Çanakkale'ye döneceklerini söyledi.

İkili temas maçlarında eksiklikleri görmeyi amaçladıklarını belirten Canbaz, şöyle devam etti:

"O eksiklerimizle beraber Çanakkale'ye döndüğümüzde onların üzerinden çalışıp sonra da Fransa'ya hazırlanacağız. Fransa'dan sonra İstanbul'da bir ikili temasımız olacak. Sonra Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah yaptığımız hazırlık maçları ve kamplarda bütün eksiklerimizi görüp, iyi yaptıklarımız neler, kötüler neler, bunları nasıl iyileştirebiliriz, onun üstüne gidip, Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz."

Canbaz, Çanakkale kampının çok güzel geçtiğini belirterek, "Tabii ki bazı eksiklerimiz var ama gidişat olarak iyi gidiyoruz. İnşallah daha iyiye, üstüne koya koya gideceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Basketbol, Litvanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Kızlar Litvanya'ya Hazırlanıyor - Son Dakika

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