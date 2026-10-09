Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile play-off eşleşmesini Korkmaz dengeli buldu - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile play-off eşleşmesini Korkmaz dengeli buldu

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2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off turunda Çekya ile eşleşen Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz, dengeli eşleşmede her dakikanın önemli olduğunu söyledi. Korkmaz, fizik gücü yüksek rakiple sert maçlar beklediklerini belirtti.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off turunda Çekya ile eşleyen Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz, "Dengeli bir eşleşme olduğu için her dakikanın önemini bilerek sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Korkmaz, kura çekiminin ardından değerlendirmede bulundu.

Çekya'yla ilgili görüşlerini paylaşan Korkmaz, "Fizik gücü yüksek bir takımla eşleştik. Denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde tanımlayabiliriz. Sistemsel, oyun disiplini olan bir rakip olacak karşımızda. Sert ve mücadele seviyesi yüksek maçlar olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Play-off turunda grup aşamasında olduğu gibi planlı şekilde hareket edeceklerini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Stratejik davranıp grup aşamasında olduğu gibi planlı bir şekilde oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Her maça uygun çözümlerle hareket ederek sonuca ulaşmak istiyoruz. Play-off'ta en sağlıklı ve en iyi kadromuz ile mücadele edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. Şu ana kadar planlı davranarak maç maç bu aşamaya geldik. Çift maç olduğunu unutmadan en avantajlı skorları alıp hedefe ulaşma gayesindeyiz. Dengeli bir eşleşme olduğu için her dakikanın önemini bilerek sahada olacağız."

Kaynak: AA
Çek CumhuriyetiEgemen KorkmazFutbolSporSon Dakika

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