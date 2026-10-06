Ümit Milli Takım hocası Korkmaz, Macaristan ile 0-0 sonrası play-off hedefini anlattı

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, play-off'u geçerek 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi.

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun son haftasında Macaristan ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Egemen Korkmaz, ilk hedeflerine ulaştıklarını aktararak, "Başlangıçtaki amacımız ikincilik alabilmek, en iyi ikinci olabilmek ve lider olabilmek. Amacımızdan bir tanesine ulaştık. Onun için mutluyuz. Şimdi önümüzde bir play-off var. Rakibimizi bekleyeceğiz. Onun için de en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini dile getiren Korkmaz, "Play-off maçlarına en iyi kadroyla çıkacağız. Çocukların heyecanını çok normal karşılıyorum. Çok uzun zamandır Avrupa Şampiyonası'na gidemedik. Şimdi en azından play-off'u yakaladık. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek, bu duyguyu yaşayabilmek." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam, A Milli Takım'a oyuncu göndermenin birinci görevleri olduğuna değinerek, "Buranın asli amacı, A Milli Takım'a oyuncu verebilmek. Bu duyguyu da yaşıyoruz. İşte İlhan Fakılı ve Emirhan İlkhan, A Milli Takım'a gitti. Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz bize geldi, tekrar yukarıya çıktılar. Bu oyuncuların sayısını arttırmak amacımız. Umarım aynı zamanda bunu da başarırız." şeklinde görüş belirtti.

Genç futbolcuların kulüplerinde daha fazla süre alması gerektiğini savunan Korkmaz, "Oyuncuların kulüplerinde aldığı sürelerin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Devamlı süre alan oyuncu sayım çok fazla değil. Geçtiğimiz yılın sonunda bu sayı biraz artmıştı ama bu sene yine bir düşüş içinde. Ümit ediyorum arkadaşlar biraz daha süre alırlarsa takımlarında, biz performansımızı daha da yukarıya çekeriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit Efe: "Çok mutlu ve gururluyuz"

Takım kaptanı Yiğit Efe Demir ise Avrupa Şampiyonası'na bir adım daha yaklaştıklarını belirterek mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Genç savunma oyuncusu, grubu ikinci bitirerek play-off'lara kaldıklarını hatırlatarak, "Çok mutlu ve gururluyuz. Hocamızın önderliğinde bir şeyleri başaracağımızı hissediyoruz. Hocamız geldikten sonra 11. maç oldu ve bir tane nazarlık mağlubiyetimiz dışında takımı çok çok iyi görüyorum. Hem bireysel performanslar hem takım performansı çok iyi gidiyor. Son bir adım kaldı. Onda da tüm Türkiye'nin desteğiyle beraber iyi bir skor alıp, işi bitireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Takım içi arkadaşlığa vurgu yapan Yiğit Efe, "Bence bizim en büyük özelliğimiz arkadaşlığımız. Herkes birbirine çok bağlı. Yeni gelen arkadaşlarımız sanki yıllardır takım içindeymiş gibi davranıyor." dedi.

Yiğit Efe, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istediklerini anlatarak, "Çok motiveyiz. Çünkü anlamını çok iyi biliyoruz. 20 seneyi aşkın süredir gidemiyoruz. İçimizde, aramızda bunu çok konuşuyoruz. Bu ekip, bunu başarmak için her şeyi yapıyor, deniyor. Milli takım haricinde de düşünüyoruz, aramızda konuşuyoruz. Bizim için çok çok önemli bu turnuva. Katılmak için her şeyi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe forması giyen genç stoper, hayalinin bir gün A Milli Takım forması giymek olduğunu aktararak, "Benim de en büyük hayalim A Milli Takım'da oynamak. Öncelikle kulübüm Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum. Ardından tabii ki hocamızın değerlendirmesi. Ben iyi olursam hocam da belki değerlendirebilir. Her genç gibi benim de A Milli Takım hayalim var. Zaman zaman abilerimiz orada kötü şeyler yaşayabilir ama hiç problem değil, onlarla gurur duyuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.