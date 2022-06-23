Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Zilan Ertem altın madalya kazandı - Son Dakika
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Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Zilan Ertem altın madalya kazandı

23.06.2022 21:27
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Zilan Ertem altın madalya kazandı

Hırvatistan'ın Porec kentinde başlayan Ümitler Avrupa Şampiyonası ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem finalde Slovak Patricia Tomankova'yı ipponla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan'ın Porec kentinde başlayan Ümitler Avrupa Şampiyonası ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem finalde Slovak Patricia Tomankova'yı ipponla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan'ın Porec kentinde organize edilen şampiyonada tatamiye çıkan judoculardan kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem direkt çeyrek finalde Belçikalı Celia Van Beneden'i, yarı finalde Avusturyalı Nina Auer'i altın skorda, final karşılaşmasında Slovak Patricia Tomankova'yı ipponla (3 shido) yenerek altın madalya ile birincilik kürsüsüne çıktı.

Aynı kilodaki judokacı Begümnaz Doğruyol çeyrek finalde Fransız Jehanne de Bouard'a altın skorda yenildi. Repesajda Portekizli Beatriz Carinhas'i ipponla yendi. Bronz madalya mücadelesinde Avusturyalı Nina Auer'e yenildi ve sıkletinde 5. oldu.

44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya ilk turu bay geçti. 2. turda Portekizli Matilde Goncalves'i altın skorda ipponla (3 shido) yenerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Fransız Morgane Annis'a yenildi. Repesajda sırasıyla İngiliz Emma Mccabe'yi ipponla, Ukraynalı Marharyta Miroshnichenko'yu waza-ari puanıyla yenerek bronz madalya için Çek Marketa Korcakova'yla karşılaştı. Rakibine yenilen Sarıkaya 5. oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Elif Ağar ile 63 kiloda Tuana Gülenay ve Sinem Oruç; erkekler 66 kiloda Abdullah Turgutlu ile 73 kiloda Erman Gürgen tatamiye çıkacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Zilan Ertem altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Zilan Ertem altın madalya kazandı - Son Dakika
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