Ümraniyespor evine dönüyor - Son Dakika
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Ümraniyespor evine dönüyor

19.10.2022 16:45
Ümraniyespor evine dönüyor

Süper Lig kriterlerine uygun hale gelebilmesi için bir süredir bakımda olan Ümraniye Şehir Stadyumu'nda çalışmalar tamamlandı.

Süper Lig kriterlerine uygun hale gelebilmesi için bir süredir bakımda olan Ümraniye Şehir Stadyumu'nda çalışmalar tamamlandı. Ümraniyespor, bu hafta Fatih Karagümrük karşılaşmasını evinde oynayacak.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ümraniye temsilcisi, bu müsabakayla birlikte evine de kavuşmuş olacak. Süper Lig kriterlerini karşılayabilmesi için bakıma alınan Ümraniye Şehir Stadyumu'nda tüm işlemler tamamlandı. Ümraniyespor, Karagümrük maçıyla birlikte artık iç saha maçlarını Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupasını kaldırdığı Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ümraniye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor evine dönüyor - Son Dakika

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