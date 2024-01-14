Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mahmut Gülle
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov (Dk. 58 Cofie), Cavare, Mustafa Eser, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 58 Onur Ayık), Diniyev, Uğur Kaan Yıldız, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 86 Muhammet Mert), Emre Demir (Dk. 73 Atalay Babacan), Bouali (Dk. 73 Melih Okutan)
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yiğit Efe Demir, Yasin Güreler (Dk. 90 Aosman), Akabueze, Ensar Kemaloğlu, Muhammed Himmet Ertürk, Amilton (Dk. 83 Oğuzhan Berber), Kayode (Dk. 75 Rodrigues), Yatabare
Goller: Dk. 32 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 79 Mustafa Eser (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Cavare, Dk. 28 Popov, Dk. 81 Cofie (Ümraniyespor), Dk. 63 Orkun Özdemir (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Ümraniyespor-Gençlerbirliği mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 23'e, Gençlerbirliği de 28'e yükseltti.
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor-Gençlerbirliği Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika