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Ümraniyespor-Gençlerbirliği Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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Ümraniyespor-Gençlerbirliği Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan Ümraniyespor-Gençlerbirliği maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Amilton'un golüyle öne geçen Gençlerbirliği'ne Mustafa Eser'in golüyle yanıt veren Ümraniyespor, maçtan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 23'e, Gençlerbirliği de 28'e yükseltti.

Ümraniyespor-Gençlerbirliği Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı
14.01.2024 - 21:23,  Güncelleme: 21:25
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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mahmut Gülle

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov (Dk. 58 Cofie), Cavare, Mustafa Eser, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 58 Onur Ayık), Diniyev, Uğur Kaan Yıldız, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 86 Muhammet Mert), Emre Demir (Dk. 73 Atalay Babacan), Bouali (Dk. 73 Melih Okutan)

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yiğit Efe Demir, Yasin Güreler (Dk. 90 Aosman), Akabueze, Ensar Kemaloğlu, Muhammed Himmet Ertürk, Amilton (Dk. 83 Oğuzhan Berber), Kayode (Dk. 75 Rodrigues), Yatabare

Goller: Dk. 32 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 79 Mustafa Eser (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Cavare, Dk. 28 Popov, Dk. 81 Cofie (Ümraniyespor), Dk. 63 Orkun Özdemir (Gençlerbirliği)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Ümraniyespor-Gençlerbirliği mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 23'e, Gençlerbirliği de 28'e yükseltti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ümraniyespor-Gençlerbirliği Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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