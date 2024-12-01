Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçında 3-3 Beraberlik

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Central Hospital Ümraniyespor'da yardımcı antrenör İlhan Özer, ikinci yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özer, "Bizim adımıza yine sahamızda berabere kaldığımız bir maç. Rüzgar ve duran topların belirleyici olacağı bir maç oldu. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı istediğimiz gibi devam edemedik. Attığımız son dakika golüyle en azından 1 puan aldık." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Dünyacan Çiçekverdi, son dakika talihsiz bir golle sahadan 1 puanla ayrıldıklarını belirtti.

Taraftarlara gollü bir maç izlettiklerini aktaran Çiçekverdi, "Bizim için talihsizlik oldu. Son dakika gol yedik. İlk devre rüzgardan dolayı oyun kurmakta zorlandık. Rakibimiz önde baskı yapıp pozisyonlar buldu. İkinci yarı rüzgarla beraber oyunun lehimize döneceğini biliyorduk." diye konuştu.

Karşılaşmadan dersler çıkaracaklarını ifade eden Dünyacan Çiçekverdi, "İkinci yarı maçı kazanacağımızı düşünüyorduk. Önce geriye düştük, sonra öne geçtik. Yeniden berabere oldu. Bir kez daha öne geçtik. Son dakikada yediğimiz gol talihsizlik oldu. Son saniyeye kadar oyunun içinde olacağız. Gol de top da iyi yere gitti. İkinci devre oynadığımız oyundan memnunuz. Bu şekilde mücadele edip Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.