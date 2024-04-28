Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde şampiyon oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Unicaja Malaga, Lenovo Tenerife'yi 80-75 yenerek şampiyon oldu. İlk yarıda üstün bir performans sergileyen Unicaja Malaga, maçı kazanmayı başardı. Unicaja Malaga, tarihindeki ilk Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

28.04.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Lenovo Tenerife'yi 80-75 yenen Unicaja Malaga, şampiyon oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun final maçında İspanya temsilcileri Lenovo Tenerife ile Unicaja Malaga karşılaştı.

İlk çeyreği 16-10 önde bitiren Unicaja Malaga, devre arasına da 38-27 üstün girdi.

İkinci yarıda daha skorer bir performans sergileyen Lenovo Tenerife, oyuna ortak olmaya çalışsa da üçüncü periyodu 62-56 önde geçen Unicaja Malaga, maçı 80-75 kazandı.

Unicaja Malaga'da Kendrick Perry 17 ve Nihad Dedovic 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Lenovo Tenerife'de Kyle Guy'ın 18 ve Giorgi Shermadini'nin 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Tarihinde birer Koraç Kupası ve Avrupa Kupası zaferleri bulunan Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Yunanistan ekibi Peristeri'yi 87-84 yenen İspanya'nın UCAM Murcia takımı ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Kaynak: AA

Basketbol, İspanya, Malaga, Lenovo, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan’la aynı koğuştaydık Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık
21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:19 PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
22:01 Samsun’un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, “borç“ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama
20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 00:02:26. #1.13#
SON DAKİKA: Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement