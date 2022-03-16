ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Kahramanmaraş'ta yapıldı - Son Dakika
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ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Kahramanmaraş'ta yapıldı

16.03.2022 20:29
ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Kahramanmaraş'ta yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) ev sahipliğinde Atatürk Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen grup müsabakalarında, KTO Karatay Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Harran Üniversitesi takımları ter döktü.

Grup müsabakalarını Harran Üniversitesi 9 puanla birinci, Doğu Akdeniz Üniversitesi 6 puanla ikinci, Gaziantep Üniversitesi 3 puanla üçüncü, KTO Karatay Üniversitesi ise puansız olarak son sırada bitirdi.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.

Müsabakalar şu şekilde sonuçlandı:

KTO Karatay Üniversitesi: 2 - Harran Üniversitesi: 4

Doğu Akdeniz Üniversitesi: 6 - Gaziantep Üniversitesi: 1

Doğu Akdeniz Üniversitesi: 3 - Harran Üniversitesi: 5

Gaziantep Üniversitesi: 8 - KTO Karatay Üniversitesi: 0

Harran Üniversitesi: 8 - Gaziantep Üniversitesi: 2

Doğu Akdeniz Üniversitesi: 6 - KTO Karatay Üniversitesi: 3

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Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Kahramanmaraş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Kahramanmaraş'ta yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Kahramanmaraş'ta yapıldı - Son Dakika
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