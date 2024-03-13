Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü: 'Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz'

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Union Saint- Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bir antrenör olarak asla bitti diyemem. Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise, yarın saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Belçika ekibinde Teknik Direktör Alexander Blessin, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Blessin, ilk olarak sakat oyuncularla ilgili bilgiler vererek, Kevin'in en azından 1-2 haftası gerekiyor, koşulara başladı ama ağrıları var. Noah kendisini daha iyi hissetti. Yakın tarihte hazır olacağını düşünüyorum. Ros'un da ağrıları var" şeklinde konuştu.

Sahalarında oynadıkları ilk maçın 3-0 bitmesiyle ilgili Blessin, "Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Asla bitti diyemem bir antrenör olarak. Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksik oyuncular nedeniyle rotasyon yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya 50 yaşındaki teknik adam, "Değişiklikler olmak zorunda aralarında cezalı olan, sakat olanlar var. Antrenmandaki sonuca bakarak yarınki kadroyu belirleyeceğim" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL