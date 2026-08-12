Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti
Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, model sevgilisiyle tatilde görüntülendi. İngiliz futbolcunun hala antrenmanlara katılmaması ise Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekti.
Jude Bellingham, yeni model sevgilisiyle birlikte tatil yaparken görüntülendi. Real Madrid forması giyen yıldız futbolcunun tatil görüntüleri dikkat çekti.
ANTRENMANLARA KATILMAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Bellingham'ın hâlâ Real Madrid'in antrenmanlarına katılmaması taraftarların tepkisini çekti. İngiliz yıldızın yeni sevgilisiyle tatilde görüntülenmesiyle birlikte antrenmanlara katılmaması da eleştirilere neden oldu.
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