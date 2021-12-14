Ünlü futbolcuyu ailesinin gözü önünde boynunu kemerle bağlayıp dövdüler

Uzun yıllar Manchester City forması giyen Nicolas Otamendi kabusu yaşadı. Yıldız futbolcu, evine giren 4 kişi tarafından boynu kemerle bağlandıktan sonra ailesinin gözü önünde acımasızca dövüldü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hırsızların olay yerinden para ve değerli eşyalar ile kaçtıkları aktarılırken, Portekiz polisinin olayı soruşturduğu belirtildi. Benfica'dan yapılan açıklamada, Otamendi ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Portekiz kulübü ayrıca olaya karışanların mahremiyetine saygı gösterilmesi konusunda çağrı yaptı.