Uşak Valisi Turan Ergün, dereceye giren sporcuları tebrik etti

Uşak Valisi Turan Ergün, Kadınlar Disk Atma ve Yüzme branşında dereceye giren Uşaklı sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Uşak Valisi Turan Ergün dereceye giren Uşaklı sporcular için 2 ayrı mesaj yayımladı. Vali Ergün yayımlamış olduğu ilk mesajda "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen "Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası"nda 50m, 100m ve 200m kelebek stilde Türkiye Şampiyonu olan Uşak Şefkat Ortaokulu öğrencimiz Seher Kaya ile 50m ve 100m serbest stilde Türkiye Şampiyonu olan Uşak Mehmet Sesli Ortaokulu öğrencimiz Melek Uğur'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
Vali Ergün ikinci mesajında ise " Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı 'kadınlar disk atma' branşında Avrupa Şampiyonu olan Uşaklı sporcumuz Özlem Becerek'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK
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