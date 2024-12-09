VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında yarın Portekiz'in Porto ekibini ağırlayacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.
Grubunda 3'te 3 yapan VakıfBank, liderlik koltuğunda oturuyor. Porto ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında Portekiz'de oynanan müsabakayı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › VakıfBank Porto'yu Ağırlıyor - Son Dakika
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