VakıfBank Şampiyon Oldu! - Son Dakika
VakıfBank Şampiyon Oldu!

VakıfBank Şampiyon Oldu!
20.04.2026 13:00
VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu. Ayça Aykaç, mutluluğunu ifade etti.

VAKIFBANK'ın tecrübeli voleybolcusu Ayça Aykaç, "Tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. Gerçekten çok mutluyuz. Sezonun tamamı gerçekten çok güzel geçti. 1 veya 2 mağlubiyetimiz vardı. Final serisinin zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Ama serinin sonunda kupayla ayrılıyoruz" dedi.

VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2'yle geçerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından VakıfBank'ın 30 yaşındaki voleybolcusu Ayça Aykaç, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı serinin sonunda kupayla ayrıldıklarını aktaran Ayça Aykaç, "Çok mutluyuz. Çok uzun bir seri oldu, 5 maça uzadı. Fiziksel ve mental olarak gerçekten çok zordu. Ama iyi üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. Gerçekten çok mutluyuz. Sezonun tamamı gerçekten çok güzel geçti. 1 veya 2 mağlubiyetimiz vardı. Final serisinin zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Ama serinin sonunda kupayla ayrılıyoruz" sözlerini sarf etti.

'TAKIM OLARAK İYİ BİR SON YAKALADIK'

Sezonun sonunu güzel bir sonla getirdiklerini belirten Ayça, "İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Sezon sonuna doğru takım olarak iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Çünkü bu bir takım oyunu. Onlar blokta ne kadar iyi iş yaparsa ben de arkada o kadar iyi iş yapıyorum. Takım olarak güzel bir son yakaladık diyelim" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'una en iyi şekilde çalışacaklarını dile getiren 30 yaşındaki voleybolcu," Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her zamanki gibi. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'EVİMİZDE OYNAMANIN AVANTAJINI KULLANDIK'

Ayça Aykaç sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Evimizde oynamanın avantajını kullandık diyebilirim. Taraftarımız bizi destekledi. Sürekli seslerini duyduk. Desteklemeye geldikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VakıfBank Şampiyon Oldu! - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 13:00:36.
SON DAKİKA: VakıfBank Şampiyon Oldu! - Son Dakika
