VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10'uncu kez yarı finalde - Son Dakika

SALON: VakıfBank Spor
Sarayı HAKEMLER: Kenneth Aro, Sabine Witte VAKIFBANK: Cansu Özbay
1, Gabi 19, Zehra Güneş
11, Isabelle Haak 28, Michelle Bartsch-Hackley 15, Chiaka Ogbogu 3, Ayça Aykaç
(L), Meryem Boz
, Tuğba Şenoğlu
, Buket Gülübay DEVELOPRES RZESZOW: Katarzyna Wenerska 2, Kara Bajema 16, Magdalena Jurczyk 5, Bruna Honorio Marquez 12, Jelena Blagojevic 19, Anna Stencel 8, Aleksandra Szcyglowska (L), Julia Binczycka, Izabella Maria Rapacz 1 SETLER: 25-15, 25-19, 23-25, 25-23 SÜRE: 97 dakika (21', 25', 25', 26') VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında, Polonya
temsilcisi Developres Rzeszow'u 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar böylece CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10'uncu kez yarı finale yükseldi. VakıfBank yarı finalde Fenerbahçe
Opet'in rakibi oldu. VakıfBank'ta Isabelle Haak 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken İsveçli yıldız bu performansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu da seçildi. Gabi'nin 19, Michelle Bartsch-Hackley'nin 15 sayı kaydettiği maçta Zehra Güneş ise 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.GIOVANNI GUIDETTI: TAKIMIM BASKIYLA BAŞ EDEBİLDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUMKarşılaşmanın ardından mücadelenin zorluğuna değinen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Rakibimizin oyuncularını, koçunu ve teknik ekibini kutlarım. Son derece iyi bir performans gösterdiler. Burada da Polonya'da da bizi bir hayli zorladılar. Oyuncularımı da kutluyorum çünkü büyük bir baskı altındaydık. Ancak hep dediğimiz gibi "Baskı bizim için edilmiş bir ayrıcalıktır". Bu nedenle bugün bu baskıyı yaşadığımız için de takımım bu durumla bu kadar güzel baş edebildiği için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı. ISABELLE HAAK: HER SAYI İÇİN ÇOK SABIRLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKTİKarşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen VakıfBank'ın pasör çaprazı Isabelle Haak ise, "Çok zorlu bir maç oldu. Rakibimizin çok iyi bir takım olduğunu ve çok iyi savunma yaptığını biliyorduk. Her sayı için çok sabırlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekti. Rakibimiz son derece iyi bir performans ortaya koydu. Son bölümde zorlanmamıza rağmen ilk maçın aksine iyi iş çıkarttık" yorumlarında bulundu. GABI: HER ZAMAN MOTİVE OLMAMIZ VE OYUNUN İÇİNDE KALMAMIZ BİZİ FARKLI KILAN EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİVakıfBank'ın Brezilyalı yıldızı Gabi ise yaptığı açıklamada, "Bugün böyle zor bir maç olacağını bekliyorduk. Rakibimizi kutluyorum. Maç boyunca bir an bile pes etmediler bizi baskı altında tutmayı başardılar. Uzun süredir bu denli zorlu bir mücadele ortaya koymamız gerekmemişti. Her zaman motive olmamız ve oyunun içinde kalmamız bizi farklı kılan en önemli etkenlerden biri" şeklinde konuştu.
- İstanbul