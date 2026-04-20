VakıfBank'tan Şampiyonluk!

20.04.2026 00:29
Giovanni Guidetti, zor final serisi sonrası oyuncularını tebrik etti ve CEV Fırtınası'na hazırlandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, çok zor bir final serisi oynadıklarını belirterek, elde ettikleri başarıdan dolayı oyuncularını ve ekibini kutladı.

İtalyan çalıştırıcı, sarı-siyahlı ekibin Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendiği ve seriyi 3-2 kazanarak şampiyon olduğu müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu belirten Guidetti, "Çok zor bir final serisi oldu. Oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum. Çok şanslı bir başantrenörüm çünkü mükemmel insanlara ve oyunculara sahibim. Her gün çok çalışıyoruz. Takımıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Seyirci mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edeceklerinin hatırlatılması üzerine Giovanni Guidetti, "Yarı finalde Conegliano ile zor bir maç var. Biraz dinlendikten sonra o maça hazırlanacağız. Çok iyi takım ama VakıfBank da fena değil." diye konuştu.

Kaynak: AA

