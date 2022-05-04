Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bayramlaştı - Son Dakika
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Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bayramlaştı

04.05.2022 08:49
Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bayramlaştı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Özel İdare Spor oyuncuları ile bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Özel İdare Spor oyuncuları ile bir araya geldi.

Kulübün Gençosman Mahallesi'ndeki tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, oyuncuların bayramını kutladı. Ziyarette kulübün playoff serüveni ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

Vali Epcim, futbolcuları geçen hafta elde ettikleri galibiyet dolayısıyla kutladı. Bayburtspor'un her anını yakından takip ettiğini belirten Vali Epcim, oyunculara güvendiklerine vurgu yaptı.

Teknik Direktör Taner Araz ise takım olarak inançlarını hiçbir zaman yitirmediklerinin altını çizdi.

Ziyarette cenazesi nedeniyle yer alamayan Kulüp Başkanı Celil Çalışkan da görüntülü konuşma üzerinden bayramlaşma programına katıldı.

Ziyaret çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bayramlaştı
Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bayramlaştı

YORUMLAR
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Cüneyt Epcim, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor futbolcularıyla bayramlaştı - Son Dakika


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