Van Bronckhorst ve Samet Aybaba, siyah-beyazlı milli futbolcuları görüntülü aradı - Son Dakika
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Van Bronckhorst ve Samet Aybaba, siyah-beyazlı milli futbolcuları görüntülü aradı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, milli takım kadrosunda yer alan Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'u Avusturya maçında başarılar dileyerek görüntülü aradı.

02.07.2024 18:10
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- Van Bronckhorst ve Samet Aybaba, siyah-beyazlı milli futbolcuları görüntülü aradı

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı milli futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'u görüntülü arayarak Avusturya karşısında başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam TSİ 22.00'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da milli takım kadrosunda yer alan Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'u görüntülü arayarak Avusturya maçında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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