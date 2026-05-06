Vanlı Engelli Sporcular Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vanlı Engelli Sporcular Şampiyon Oldu

06.05.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bedensel engelli öğrenciler Zeyna ve Yusuf, masa tenisinde Türkiye birincisi oldular ve hedefleri var.

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Vanlı bedensel engelli öğrenciler Zeyna Atiye ve Yusuf Meydan, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını sürdürüyor.

Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Yusuf Meydan ve Şemsibey Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki Zeyna Atiye, beden eğitimi öğretmenlerinin yeteneklerini keşfetmesi sayesinde masa tenisiyle tanıştı.

Öğretmenlerinin gözetiminde antrenman yaparak kendilerini geliştiren iki sporcu, 17 Nisan'da Nevşehir'de gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakası'na katıldı.

Daha önce de bazı şampiyonlukları olan Meydan, bu müsabakada da birincilik elde ederken Atiye'de ilk kez katıldığı şampiyonada kendi kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başarı.

Engellerini sporla aşan, azim ve disiplinli çalışmalarıyla takdir toplayan öğrenciler, okul koridoruna kurdukları masada antrenman yaparak yeni başarılara hazırlanıyor.

"Okul koridorlarında çalışıyordum"

Ortopedik engelli Atiye, zamanının önemli bir kısmını antrenman yaparak geçirdiğini söyledi.

Öğretmeni sayesinde masa tenisiyle tanıştığını belirten Atiye, şunları kaydetti:

"Okul koridorlarında çalışıyordum ve öğretmenimin yardımıyla kendimi geliştirdim. Maçlara hazır bir şekilde çıktım. Nevşehir'de yapılan turnuvalara katıldım ama orada kazanacağımı düşünmüyordum. Heyecanlıydım, maça çıktım ve kazandım. İlk turnuvam ve ilk tecrübem olmasına rağmen Türkiye birincisi oldum. Ailem hep arkamda duruyor, öğretmenim ve arkadaşlarım da beni tebrik ettiler. Açıkçası kendime daha fazla güvenmeye başladım."

" Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum"

Ailesi ve öğretmenlerinin destekleriyle önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Meydan ise "Son sette geriden altı sayı alarak şampiyon oldum. Şampiyonluk insanın içinde güzel bir duygu oluşturuyor. Herkes beni tebrik etti, çok sevindim. Onlar beni motive ettikleri için buralara kadar geldim. Bundan sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum. Azimle ve ailemin gayretiyle Avrupa'ya gideceğime inanıyorum." dedi.

Yeteneklerini keşfettiği öğrencileri spora yönlendiren beden eğitimi öğretmeni Okan Özyön de sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerin başarılarının diğer öğrencilere örnek olduğunu vurgulayan Özyön, şöyle devam etti:

"Yusuf Meydan üç yıldır okulumuza derece getiriyor. 5'nci sınıf öğrencisi Zeyna Atiye'yi ise beden eğitimi dersinde keşfettik. Daha sonra da okulda beraber antrenmanlara başladık. Zeyna, 3-4 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bu başarılar bize gösteriyor ki öğrencilere fırsat ve imkan verildiğinde hiçbir engel, başarıya engel değildir. Amacımız her öğrencimizin bir spor dalıyla ilgilenilmesidir. Okul olarak spor dallarında bir sürü başarılarımız var. Çocukları spora yönlendirerek dijital ortamlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Engelliler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanlı Engelli Sporcular Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:17
CHP kurultay davası neden ertelendi Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
14:01
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:39:41. #7.12#
SON DAKİKA: Vanlı Engelli Sporcular Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.